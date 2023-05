Die Zahl der nicht-europäischen Arbeitsmigranten in Flandern hat sich letztes Jahr fast verdoppelt

Dies geschieht inzwischen auch in Flandern immer häufiger. Die Zahl der nicht-europäischen Arbeitnehmer stieg 2022 um fast 90 % gegenüber 2021 auf derzeit rund 16.100 Beschäftigte. Auffallend ist dabei, dass über die Hälfte dieser Arbeitnehmer in Flandern bei Transportunternehmen als LKW-Fahrer arbeitet. Daneben betrifft dies Chefköche, Pfleger aber auch Metzger und Schlachter, Installateure und IT-Kräfte. Und hier kommen fast die Hälfte der entsprechenden Kollegen aus der Türkei oder aus Marokko. Im Pflege- und Gesundheitsbereich kommt hingegen die Mehrheit der Arbeitsmigranten aus Indien.

„Wir haben die Liste der betroffenen Berufe unlängst wieder erweitern müssen“, so Landesarbeitsminister Jo Brouns (CD&V): „Insgesamt stehen jetzt 234 Mangelberufe auf dieser Liste. Arbeitgeber mit solchen Stellenangeboten in unserem Land oder in der EU nicht genug Kandidaten. Für 22 dieser Berufssparten können sie über einen ‚single permit‘ außerhalb der EU Mitarbeiter anwerben.“