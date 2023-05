Letzte Phase der Restaurierung des "Lamm Gottes" in Gent eingeleitet

Behutsam wurden die Tafeln in spezielle Transportkisten gelegt, um zum Genter Museum gebracht zu werden. Auch die Restaurierung dieser 7 Bilder wird aufwändig sein, so Hélène Dubois, die die Arbeiten leitet gegenüber VRT NWS: „Mitte des 16. Jahrhunderts wurden alle Tafeln übermalt. In einer vorigen Phase haben wir diese Farbschichten entfernen können, was natürlich nicht ganz einfach war. Ziel ist jetzt, dass wir das wieder machen.“

Die größte Herausforderung ist die Restauration der goldenen Verzierungen hinter den Köpfen von Gott, Maria und Johannes, dem Täufer: „Sie sind aus gepresster Zinnfolie gemacht und danach mit Wachs aufgefüllt worden. Diese sind sehr, sehr fragil.“

Diese letzte Phase der Restaurierung des „Lamm Gottes“ wird etwa 3 Jahre dauern. Hoffentlich können sie 2026 wieder in die Genter Kathedrale zurückkehren. Dann wäre die vollständige Restaurierung des „Lamm Gottes“ der Brüder Van Eyck abgeschlossen.