Marie-Colline Leroy: Die neue Staatssekretärin für Chancengleichheit leistete ihren Eid bei König Philippe

Leroy hatte ihre erste Ansprache als Staatssekretärin für Chancengleichheit direkt in Französisch und in Niederländisch gehalten und versicherte im Rahmen der Pressekonferenz zu ihrer Amtsübernahme, dass sie ihr Niederländisch so schnell wie möglich verbessern werde. Ihr wird nachgesagt, dass sie die Stärke habe, diese Nachfolge anzutreten. Dieses Amt steht unter Dauerbeschuss von rechter und rechtspopulistischer Seite in Belgien.

Marie-Colline Leroy tritt die Nachfolge von Sarah Schlitz an, die über die sogenannte „Logo-Affäre“ stolperte. Sie hatte von jenen Initiativen, die von Zuschüssen aus ihrem Amt profitierten, verlangt, dass diese auf ihren Webseiten oder Druckerzeugnissen auch ihr eigenes Logo zeigen müssen. Dies steht ihr aber nicht zu.

Zudem hatte sie vor dem zuständigen Kontrollausschuss des belgischen Bundesparlamentes gelogen, als sie sagte, sie habe ihr Logo nicht verpflichtet. Allerdings steht in ihren Richtlinien zur Zuschussvergabe, dass dieses Logo zu nutzen sei…

Marie-Colline Leroy legte am Dienstagvormittag ihren Eid im Palast bei König Philippe ab (Video unten). Danach sagte sie: „Ich will, dass die Arbeit von Sarah (Schlitz (Red.)) fortgesetzt wird und ich beginne sofort damit.“