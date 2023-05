Europaweite Polizeiaktion gegen die italienische Maffia - Festnahmen auch in Belgien

Diese europaweite Polizeiaktion richtet sich gegen die aus Italien heraus organisierte Kriminalität, genauer gegen die Maffia-Familie der 'Ndrangheta. Razzien und Verhaftungen wurden vor allem in Deutschland, aber auch in Italien, Belgien, Frankreich, Rumänien, Portugal, Slowenien und Spanien durchgeführt.

Die Vorwürfe gegen diese Maffia lauten auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Drogenschmuggel und Betrug. „Die Aktionen werden von einem gemeinschaftlichen Ermittlungsteam durchgeführt, in die auch Europol und Eurojust mit einbezogen sind“, heißt es dazu.

Nach Angaben der italienischen Polizei wurden insgesamt 108 Haftbefehle vollstreckt und rund 132 Verdächtige festgenommen - die Mehrheit davon in Italien. 9 weitere Personen wurden in Deutschland festgenommen, 7 in Belgien, 3 in Frankreich und jeweils eine in Portugal, Rumänien und Spanien. Unter den in Belgien festgenommenen Verdächtigen ist auch Lucio Aquino, Mitglied der berüchtigten Maffia-Familie in der flämischen Provinz Limburg.

Neben den Festahmen wurden in diesem Zusammenhang auch zahlreiche Wohnungen und Häuser sowie andere Gebäude durchsucht. In Belgien soll die Polizei 25 Razzien in Genk, in Maasmechelen, in Hasselt, in Bilzen und in Pelt - alle in Limburg - durchgeführt haben.

Die Ermittlungen laufen angeblich bereits seit 2018 und begannen in Belgien. Auf Basis des belgischen Dossiers setzten andere Länder, wie z.B. Italien, eigene Ermittlungen an. Wichtige Ermittlungsergebnisse lieferten der belgischen und der italienischen Polizei hierbei einmal mehr abgehörte und abgefangene Telefongespräche über das von der Polizei gehackte Kommunikationssystem Sky ECC. Die 'Ndrangheta hat ihre Wurzeln im süditalienischen Kalabrien, operiert aber in ganz Europa. Sie soll eine der mächtigsten Maffia-Familien in Europa sein.

Italien will, dass die 7 in Belgien festgenommenen Verdächtige dorthin ausgeliefert werden.