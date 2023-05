Gewerkschaften halten Zusagen der Delhaize-Gruppe für unglaubwürdig

Das Management der Delhaize-Warenhausgruppe, die ihre 128 selbstbetriebenen Filialen an Franchisenehmer abgeben will, garantiert, dass keiner dieser Märkte vor Ende 2028 geschlossen wird. Diese Garantie gelte auch nach der Übernahme durch selbständige Betreiber. Delhaize teilte 4 Garantien schriftlich mit, da die Gewerkschaften am Dienstag auch die dritte Schlichtungsrunde verlassen haben. Die Gewerkschaften halten das Versprechen von Delhaize für unglaubwürdig.