Nachbarschaftsstreit wegen Hähnen, Puter und Gans: "Abschaffen, einsperren oder… aufessen"

Ein Halter von Hähnen, einem Puter und einer Gans in Schellebelle in Ostflandern ist von einem Friedensrichter dazu verurteilt worden, dafür zu sorgen, dass seine Tiere weniger Lärm verursachen. Diese Tiere waren Gegenstand eines langen und erbitterten Nachbarschaftsstreits. Der Friedensrichter empfahl dem Geflügelfreund, er solle seine Tiere entweder „abschaffen, einsperren oder … aufessen.“ In Poppel bei Ravels in der Provinz Antwerpen sorgt eine Geflügelzucht in einem Wohngebiet für ein erstaunliches Staatsratsurteil.