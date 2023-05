Solidarität innerhalb Europas: Wie Belgien gegen Medikamentenknappheit vorgehen will

Belgien will erreichen, dass wichtige Medikamente, wie z.B. Antibiotika oder Schmerzmittel, wieder in Europa produziert werden. Das soll dabei helfen, einen Mangel an bestimmten Medikamenten im eigenen Land zu beseitigen. Das Bundesgesundheitsministerium will auch auf die Solidarität innerhalb der EU setzen, damit pharmazeutische Erzeugnisse leichter untereinander ausgetauscht werden können.