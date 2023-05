Trotz Protesten: Modernistische Villa aus den 1950er Jahren in Zemst abgerissen

In Zemst in der Provinz Flämisch-Brabant ist die „Villa Vaeck“ abgerissen worden, eine klassische modernistische Villa aus den 1950er Jahren abgerissen worden (Foto). Vor zwei Monaten waren erste Arbeiten zur Vorbereitung eines Abrisses noch stillgelegt worden, weil eine Berufung dagegen eingereicht wurde. Inzwischen hatte eine Online-Petition rund 4.000 Unterschriften gegen diesen Abriss erbracht. Trotzdem rückten am Dienstag die Bagger an und schafften Tatsachen.