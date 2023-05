Brüssel will beim Wiederaufbau von Kiew helfen - Bürgermeister und Staatssekretär besuchen die Ukraine

Erste Nacht im Luftschutzkeller

Bürgermeister Close und Staatssekretär Smet haben die erste Nacht ihres Kiew-Besuchs in einem Luftschutzkeller verbracht. Mitten in der Nacht kam es zu einem Luftangriff, so Pascal Smet via Facebook: „Um 02:26 ging Luftalarm los und wir mussten in den Schutzkeller des Hotels gehen. Ich habe da bis 06:25 geschlafen. Ich habe Glück gehabt, wenn ich war schnell unten und hatte also ein Bett. Andere mussten auf Stühlen oder auf dem Boden schlafen. Ich habe nichts gehört und gut geschlafen. Es soll 2 Explosionen gegeben haben, aber das Leben in der Stadt geht weiter.“