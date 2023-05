Ermittlungen gegen die Maffia: 13 Verdächtige vor dem Untersuchungsrichter

Zufällig findet einen Tag nach der „Eureka“-Aktion der Polizei im limburgischen Genk eine Konferenz zum Thema „Organisierte Kriminalität“ statt. Dabei geht es um Möglichkeiten, zu erkennen, wann Kriminelle die Gesellschaft unterwandern und versuchen, ihre Gewinne in die „legale“ Wirtschaft einzubringen.

Das betrifft z.B. Investitionen in Immobilien oder in die Gastronomie, um kriminell erwirtschaftetes Geld zu waschen. Doch auch Cannabisanbau und die Herstellung von synthetischen Drogen spielt dabei eine Rolle, wie auch Menschenhandel gepaart mit Ausbeutung, z.B. in der Prostitution oder in den zahlreichen Firmen, in denen „Autowäsche mit der Hand“ angeboten wird.

Dieser Kongress sei bereits länger geplant gewesen, so Wim Dries (CD&V), der Bürgermeister von Genk, falle also nur zufällig mit der Polizeiaktion zusammen, bei der auch in seiner Stadt Verdächtige festgenommen wurden.

Lokale Verwaltungen können eigentlich recht schnell erkennen, wann eine kommerzielle Tätigkeit verdächtig erscheint, so Dries: „Die Aktion von gestern zeigt, dass die organisierte Kriminalität irgendwie versucht, an die Oberfläche zu gelangen und irgendwo Geld waschen will. Und da ist eine Handhabe der Behörden erforderlich und darum geht es bei der Konferenz heute. Denn lokale Verwaltungen können mit ihren Augen und Ohren helfen.“