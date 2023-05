Hallerbos bei Brüssel: Noch blühen die Hyazinthen und noch ziehen sie die Besucher an

Im Hallerbos in Halle in Flämisch-Brabant südlich von Brüssel blühen die Hyazinthen noch immer. Das ist deutlich länger als erwartet. Normalerweise verblühen die Hyazinthen bis Ende April, doch durch das nasse und frische Frühlingswetter der vergangenen Tage kommt es hier zu einer Verspätung in der Natur.