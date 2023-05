StolenMemory: Enkel eines polnischen KZ-Opfers aus Limburg erhält dessen Armbanduhr aus einem deutschen Archiv zurück

Der Enkel des polnischen Grubenarbeiters Edward Szotek, der in Eisden in Limburg lebte und arbeitete und der 1944 ins KZ Neuengamme deportiert wurde, erhielt dessen Armbanduhr zurück (Foto oben). „Dies war ein emotionaler Augenblick“, so Hasselts Kulturschöffin Nele Kelchtermans (Groen), „denn die Familie hatte niemals Informationen über ihren Großvater bekommen. Dank der Archive und dieser Ausstellung haben sie jetzt endlich etwas erfahren können und sie bekamen eine tastbare Erinnerung an ihn.“

Die Brieftasche samt den darin erhaltenen Papieren von Peter Paulus aus Grimbergen in Niederländisch-Limburg, der am 3. Mai 1945 - also in den letzten Kriegstagen - beim Bombardement auf die Bucht von Lübeck ums Leben gekommen war, wurde dessen Nichte, einer Majorin der niederländischen Armee, überreicht (Foto unten).