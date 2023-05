Vor 10 Jahren in Wetteren: Entgleister Güterzug löst Katastrophe aus  

Vor genau 10 Jahren, am 4. Mai 2013 kurz vor 2 Uhr in der Nacht, ereignete sich in Schellebelle bei Wetteren in der Provinz Ostflandern ein folgenschwerer Unfall mit einem Güterzug. Dieser war mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Weiche entgleist. Dabei brach ein Feuer an mit Chemikalien beladenen Tankwaggons aus.