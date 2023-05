"Atelier im Bild" - Offene Künstlerateliers in Flandern und Brüssel

Am kommenden Wochenende (6. und 7. Mai) öffnen rund 2.500 Künstler und Kulturorganisationen in Flandern und in der Brüsseler Hauptstadt-Region ihre Ateliers und Werkstätten für die Öffentlichkeit. All diese Orte, rund 1.500 Adressen, kann man kostenlos und ohne vorherige Absprache besuchen. In diesem Jahr ist die Bandbreite des Angebotes besonders breitgefächert.