Das "Kunstenfestivaldesarts" legt dieses Jahr einen Fokus auf der Verbindung zwischen Sprache und Politik

Auch in diesem Jahr nimmt wieder eine ganze Reihe an bekannten und weniger bekannten Kunstschaffenden aus Belgien und dem Rest der Welt am “Kunstenfestivaldesarts” teil. Sie alle suchen oder finden auf künstlerische Art und Weise „den magischen Zwischenraum der Sprache“.

Sie werfen unter dem Motto „International performing arts festival in Brussels that challenges our understanding of the world“ einen Blick auf die Produktivität und die Kreativität der Sprache und sie bringen einen politischen Gegenvorschlag zu autoritären Regimen, so die Veranstalter dazu.