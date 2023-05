Erbschleicher: Enkel bekommt ein Jahr Gefängnis nach Diebstahl des Erbes seiner Großeltern

In Löwen in Flämisch-Brabant hat ein Richter einen Mann wegen des Diebstahls des Erbes seiner Großeltern zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte eine wertvolle Münzsammlung und Goldbarren in einem Gewicht von 24 kg unterschlagen und wurde von seinem Bruder wegen Erbschleicherei verklagt.