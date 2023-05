Hängt ein Werk von Jacob Jordaens in einer kleinen Kirche in der Provinz Limburg?

Drei Versionen des gleichen Werks

Sicher ist, dass von der „Heimsuchung Mariae“, die Jacob Jordaens oder dessen Atelier zugesprochen werden, in dieser Form drei Versionen bestehen. Eine hing in der Liebfrauenkirche in Rupelmonde in Ostflandern, wurde aber im 18. Jahrhundert von den Franzosen mitgenommen und im Louvre aufgehangen wurde. Mittlerweise ist es im Bestand des Musée des Beaux-Arts in Lyon.

Das zweite Exemplar kam aus einer ungarisch-österreichischen Sammlung und wurde 1961 bei einer Auktion in New York verkauft. Danach aber wurde dieses Werk dem Dayton Art Institute in Ohio geschenkt, wo es heute noch zu sehen ist. Die dritte Version ist das hier besprochene Werk aus der Kirche in Hoepertingen.

