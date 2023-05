"Man Ray und die Mode" im ModeMuseum in Antwerpen: Die Anfangsjahre eines surrealistischen Fotografen

Der amerikanische Fotograf Man Ray (1890-1976) gehört zweifellos zu den bemerkenswertesten Fotografen in der modernen Kunst, auch wenn sein bekanntestes Werk eher dem Surrealismus und dem Dadaismus zuzuordnen sind. Bevor Ray aber in dieser Richtung innovativ wurde, verdiente er sich seine Sporen in der Modefotografie. Und gerade diesem Aspekt widmet das ModeMuseum Antwerpen jetzt eine Ausstellung.