Razzia bei Tschetschenen: Sieben Festnahmen wegen möglicher Planung eines Anschlags

Die belgische Bundespolizei hat am Donnerstag in West- und in Ostflandern Hausdurchsuchungen in tschetschenischen Kreisen durchgeführt. Dabei wurden sieben Personen festgenommen. Gegen sie wird wegen Terrorverdacht ermittelt, denn es wird vermutet, dass sie einen Anschlag geplant haben. Der Hauptverdächtige steht auf der Liste des Koordinationsorgans für Bedrohungsanalyse in Belgien (OCAD) und stand unter Beobachtung der Nachrichtendienste.