StolenMemory: Auch in Antwerpen wurden Gegenstände von KZ-Opfern aus den „Arolsen Archives“ zurückgegeben

Am Donnerstag haben Angehörige von zwei Männern, die in der Nazizeit im Konzentrationslager gesessen haben, damals beschlagnahmte persönliche Gegenstände überreicht bekommen. Dabei ging es unter anderem um Armbanduhren. Die deutschen „Arolsen Archives“ sind derzeit zu Gast im Antwerpener Museum am Strom (MAS), wo eine Ausstellung dazu zu sehen ist. In dieser Woche waren die „Arolsen Archives“ bereits mit ihrer reisenden Ausstellung #StolenMemory in Hasselt (Prov. Limburg) zu Gast.