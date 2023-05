8. Mai: Zeremonie am Grab des Unbekannten Soldaten in Brüssel

„Der 8. Mai 1945 bedeutete das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs am Tag nach der bedingungslosen Kapitulation von Nazi-Deutschland. An diesem Tag schwiegen die Waffen, doch der 8. Mai bedeutet mehr als nur Erinnerung. Er bedeutet gleichzeitig den Sturz eines Regimes, dass die demokratischen Werte und die Menschenrecht geschunden hatte. Dieser Tag steht auch symbolisch für die Freundschaft zwischen Völkern und für die Werte von Freiheit und Frieden,“ so ein Soldat bei der Zeremonie.

An dieser Zeremonie nahmen auch dieses Jahr wieder hochranginge Vertreter des Königshauses, der belgischen Regierungen und der belgischen Armee teil, sowie in Belgien akkreditierte Botschafter und Gesandte aus dem Ausland oder auch Teilnehmer aus den verschiedenen Polizeikorps in Belgien. Die Königliche Musikkapelle sorgte dabei für die musikalische Untermalung.