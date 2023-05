Amokfahrer, der letzten Sommer Brüsseler Terrassen "abräumte", wird interniert

Dass es kein Verfahren gegen den Auslieferfahrer geben soll, hatte auch bereits die Ratskammer von Brüssel festgestellt. Beide Justizgremien sind der Ansicht, dass der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls, nicht zurechnungsfähig war. Es sei besser, den Mann zu internieren, hieß es dazu.

Zunächst war der Angeklagte gegen den Beschluss der Ratskammer vorgegangen, doch in der nächsten Instanz urteilte auch die Anklagekammer, ihn zu internieren, da er damals aufgrund seines Geisteszustands nicht zurechnungsfähig gewesen sei.

Der Mann hatte am 26. August 2022 auf der verzweifelten Suche nach einem Parkplatz in der Brüsseler Altstadt überreagiert und hatte auf Höhe der Sint-Michielsstraat mit hoher Geschwindigkeit mehrere Terrassen angefahren, wobei 6 Personen zum Glück nur leicht verletzt wurden. Danach beging er Fahrerflucht und konnte erst einen Tag später in Antwerpen festgenommen werden.

Nach dem Verhör beschloss der damals zuständige Untersuchungsrichter, gegen ihn Haftbefehl zu erlassen und ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. Danach wurde gegen ihn wegen versuchten Totschlags ermittelt. Doch Psychologen stellten danach fest, dass seine Beschlussfähigkeit durch seinen allgemeinen Geisteszustand bei seiner Amokfahrt zu sehr eingeschränkt war, um ihn für Schuldig zu erachten. Auch dagegen war der Mann vorgegangen.

Nach Ansicht der Justiz stellt der Mann allerdings eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und könne erst wieder freigelassen werden, wenn ein Richter aufgrund von psychologischer Expertise entscheidet, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht.