Fort Breendonk zum 8. Mai: 50 Stunden lang Namen von Widerstandskämpfern aus dem Zweiten Weltkrieg vorgelesen

Das Vorlesen der tausenden Namen übernehmen zahlreiche bekannte Flamen aus Kultur, Sport, Medien und der akademischen Welt. Das Fort von Breendonk war während des Zweiten Weltkrieg ein Gefängnis der Deutschen, das auch zahlreiche Widerstandskämpfer nicht überlebt haben. In diesem Auffanglager wurden Widerständler und politische Häftlinge zusammengetrieben und vor ihrer Deportation in ein KZ verhört und gefoltert.

Die 8.500 Namen werden mit dem Beruf des Widerstandskämpfers, der Widerstandsbewegung, zu der er gehörte und Ort und Datum des Todes vorgelesen. 20 Sekunden dauert jeweils eine solche Namenslesung. Diese ist über die Webseite „Vrij op 8 mei“ („Frei am 8. Mai“) live zu folgen.

Veranstalter dieser eindrucksvollen Namenslesung ist das „Komitee 8. Mai“, dass sich dafür einsetzt, dass der 8. Mai in Belgien wieder ein Feiertag wird und zwar ein Feiertag zur Erinnerung an den Widerstand, der in der hiesigen Geschichtsschreibung eher unterbelichtet daherkommt.