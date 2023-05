Gent: Schießerei bei einer Hausdurchsuchung fordert einen Toten

In Gent ist am Montagmorgen ein Mann in der Franklin Rooseveldtstraat im Rahmen einer Hausdurchsuchung von der Polizei angeschossen und tödlich getroffen, wie die Staatsanwaltschaft von Ostflandern am Montag dazu meldete. Die Umstände des Todes dieser Person bzw. der vorangegangenen Schießerei werden untersucht. Bis zum Montagmittag konnte die Identität des Getöteten noch nicht festgestellt werden.