Schlägerei am Bahnhof von Zaventem: Ein Toter und Unruhe in der Stadt

Warum die Schlägerei vor dem Bahnhof zwischen einer Gruppe Jugendlicher aus Brüssel und zwei jungen Männern aus einer Schule in Zaventem am Freitagnachmittag ausbrach und so eskalieren konnte, ist auch am Montag noch unklar.

Als sich das Gerangel auf einen Bahnsteig in Bahnhof im Zentrum von Zaventem verlagerte stürzten zwei der Betroffenen auf die Gleise, als ein deutscher ICE-Zug durch die Station fuhr. Dabei kam ein 22-Jähriger aus dem Brüsseler Stadtteil Etterbeek ums Leben. Ein zweiter Beteiligter wurde schwer verletzt und verlor dabei ein Bein.

Ermittlungen aufgenommen

Bis in den späten Freitagabend hinein war der Zugverkehr zwischen Brüssel und Löwen, bzw. Lüttich und dem Bahnhof Brussels Airport unterbrochen und die Züge mussten Umwege fahren.

Nach der tödlich endenden Schlägerei wurden vier junge Männer aus Brüssel festgenommen, von denen einer unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt wurde. Drei andere zwischen 19 und 22 Jahren wurden am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, von denen einer mit elektronischer Fußfessel unter Hausarrest gestellt wurde. Die beiden anderen wurden ebenfalls unter Auflagen nach Hause geschickt. Gegen diese drei jungen Männer wird ermittelt.

Drohungen

Inzwischen werden aus Kreisen von jungen Männern aus Brüssel über die sozialen Medien Drohungen gegen die Sekundarschule Zavo in Zaventem verbreitet. Darin heißt es z.B.: „Wir werden bewaffnet zurückkommen und unseren Freund rächen.“ In Zaventem und in dieser Schule macht man sich inzwischen Sorgen über die Folgen des Vorfalls von Freitag. Die lokale Polizei ist wachsam, wie am Sonntag gemeldet wurde.

Die belgische Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft suchen weiter nach Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben oder die Auskunft zu dem geben können, was diesen fatalen Konflikt überhaupt ausgelöst hat. Auch mögliche Handyaufnahmen können bei den Ermittlungen helfen, so die Polizei. Ein Verdächtiger wird noch gesucht.