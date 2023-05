60 Eckpunkte für die Identität von Flandern: Der flämische Canon ist fertig

Emmanuel Gerard, der Vorsitzende der Kommission „Canon von Flandern“ zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn bestimmte Personen, wie z.B. Pater Damian, nicht darin aufgeführt werden: „Das ist keine Liste von bekannten Flamen, sondern eine Übersicht von wichtigen Ereignissen, interessanten Fakten und für die Geschichtsschreibung bedeutenden Menschen. Wir haben uns auf 60 Fenster beschränkt.“

„Jetzt ist es an der flämischen Regierung und an Flanderns Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) zu schauen, was mit dieser Liste jetzt passieren wird“, so Gerard weiter dazu.

