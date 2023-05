Nach einem Jahr Inflation und hohen Preisen beginnt in Belgien ein Preiskrieg in den Supermärkten

„Angebote sieht man öfter in den Geschäften, doch solche Preisnachlässe bei so vielen Produkten gleichzeitig sind in der Tat außergewöhnlich“, so die Marketing- und Retail-Professorin Els Breugelmans von der Uni Löwen (KU Leuven). Trotzdem geht es hierbei nicht um einen guten Zweck: „Hierbei handelt es sich vielmehr um eine große Schlacht um die Kunden, die im vergangenen Jahr mit einer starken Inflation konfrontiert wurden. Die Ketten sagen zwar, dass es sich hier um Basisprodukte handelt, doch in Wirklichkeit betrifft das nur einen kleinen Prozentsatz ihrer Angebotspalette.“

Ein durchschnittlicher Hypermarkt eines gängigen Warenhauskonzerns habe durchaus bis zu 30.000 Produkte auf Lager: Die Kunden, die in die Märkte kommen, kaufen bestimmt auch Produkte, die nicht günstiger sind.“ Auf den Index, dass sind die Preise des Warenkorbs, nach dem die Inflation berechnet wird, hätten die Angebote von Lidl, Aldi oder Carrefour kaum Einfluss, so Breugelmans: „Es geht hier vielmehr um PR.“