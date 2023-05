Tot oder lebend: Die Antwerpener Universität sucht Blaue Schwimmkrabben

„Die Blaue Schwimmkrabbe ist hier nicht wirklich ein Neuling“, so Schoelynck weiter, „denn wie wurde schon 1993 zum ersten Mal lebend in Flandern gesehen, doch seit dem ist nur eine geringe Zahl an Sichtungen registriert. Auch in unseren Nachbarländern gibt es nur wenig Menschen, die sie schon gesehen haben. Doch durch die jüngste Wahrnehmung in Deutschland bitten wir die Leute darum, solche Krabben bei Sichtung bei uns vorbeizubringen.“

Tote Exemplare seien zwar auch willkommen, doch die Uni richtet spezifisch einen Aufruf an Berufsfischer und an Leute, die sich oft Stränden aufhalten, zu versuchen, auch lebende Blaukrabben zu fangen. Die Krabben kommen wenn, dann an den Nordseestränden, entlang der Schelde bis Antwerpen und dort in den Hafenbecken vor.

Von jedem Tier wird dann die DNA bestimmt und es wird abgemessen. Zudem wird deren Verhalten studiert. Exotische Krabben wie diese können mit heimischen Tieren und Organismen in den Konkurrenzkampf treten, diese zurückdrängen und auch Schaden an der Umwelt anrichten, so Professor Schoelynck: „Sie können indirekt auch eine Bedrohung für unsere Fischpopulation darstellen.“