"Ultima" für Allgemeine Kulturelle Verdienste in Flandern für den Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui

Bis vor rund einem Jahr war Sidi Larbi Cherkaoui Leiter des Ballets der „Oper Ballet Vlaanderen“, ging danach aber in die Schweiz, wo er artistischer Direktor beim Ballet du Grand Théàtre in Genf ist. Er bleibt aber in Flandern Choreograf und Regisseur.

Cherkaoui fühlt sich sehr geehrt, wie er gegenüber VRT NWS sagte: „Es ist auch für mich ein schöner Augenblick, um auf die 26 Jahre, in denen ich in Flandern in vielen verschiedenen Häusern arbeiten konnte, zurückzublicken. Ich habe meine Kunst in unterschiedlichen Kontexten entwickeln können und dass jetzt auf diese Art und Weise zu würdigen, ist sehr schön und spannend. Ich bin sehr froh und freute mich, das meiner Mutter erzählen zu können. Ich bin jetzt einfach sehr glücklich.“

Der „Ultima“ für Allgemeine Kulturelle Verdienste in Flandern ist mit 20.000 € dotiert und wird am Dienstag in der kommenden Woche gemeinsam mit den 12 weiteren „Ultimas“ vergeben. Sidi Larbi Cherkaoui ist mit 47 Jahren einer der jüngsten Preisträger dieses Karrierepreises überhaupt.

