Wurde Olivier Vandecasteele ein Opfer des sogenannten "Iran Deals"?

Wenn die Dokumente der iranischen Oppositionsbewegung NCRI, die diese von einem Hackerkollektiv bekam, stimmen, würde die Geschichte eine ganz andere Chronologie bekommen, wie die flämische Tageszeitung De Morgen dazu schreibt.

Demnach soll die allererste Version des Gefangenenaustauschs, also des umstrittenen „Iran Deals“, bereits am 26. April 2021 in der iranischen Hauptstadt Teheran unterzeichnet worden sein und die erste prinzipielle Unterzeichnung soll von Vertretern der Außenministerien beider Länder am 31. Mai 2021 erfolgt sein.

Der iranische „Diplomat“ Assadollah Assadi wurde am 4. Februar 2021 in Antwerpen zu 20 Jahren Haft wegen der Planung eines 2018 durch Belgien vereitelten Terroranschlags auf ein Treffen von Auslandsiranern bei Paris verurteilt. Im Mai 2021 kam es zu weiteren Prozessen gegen ihn und seine Helfershelfer, doch eine Berufung gab es nicht.