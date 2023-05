Brand nach Explosion in einem Wohnblock in Ganshoren

Die Explosion mit anschließendem Brand ereignete sich am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in einem zwölfstöckigen Wohnblock am De Rivierendreef in Ganshoren auf der 6. Etage.

Bei der Explosion wurden zwei Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Daneben erlitt ein Feuerwehrmann bei einem Sturz ebenfalls Verletzungen. Die rund 50 Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Feuers in ihren Wohnungen aufhielten, mussten zur Vorsicht evakuiert werden.

Im Zuge der Löscharbeiten wurden Gas und Strom im gesamten Gebäude abgeschaltet. Die Brandursache bzw. der Grund der Explosion sind unklar. Der Vorfall wird von Sachverständigen untersucht.