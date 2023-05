Friedenspreis der Stadt Ypern für "Prinzessin Okokon"

„Prinzessin Okokon“ wuchs in Nigeria in der Stadt Akwa Ibom auf, wo sie Köchin war. Sie hatte sogar dort ihr eigenes Restaurant. Eines Tages wurde sie von einer Dame angesprochen, die sie dazu einlud, Nigeria zu verlassen, um in Europa als Köchin tätig zu werden. Okokon wurde in ein Flugzeug nach London gesetzt und von dort aus nach Italien gebracht. Dort wurde ihr bewusst, dass sie auf Menschenhändler hereingefallen war.

In Italien wurde sie für 13.000 Dollar an eine andere Frau weiterverkauft. Diese eröffnete ihr, dass sie ihre Freiheit erst dann zurückerlangen könne, wenn sie ihre 50.000 Dollar „Schulden“ abgearbeitet hätte. Solange blieb sie Eigentum dieser Frau. Und so landete sie in Italien in Turin in der Prostitution.