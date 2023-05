"Katargate" bei der EU: Tarabella und Giorgi unter Auflagen auf freiem Fuß

Die beiden in diesem Zusammenhang verdächtigen Personen können damit von ihren Fußfesseln zur elektronischen Überwachung befreit werden, mit denen sie seit einigen Wochen aus der U-Haft entlassen wurden.

Nach Ansicht der Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel ist eine Untersuchungshaft für die beiden Verdächtigen nicht mehr notwendig. Allerdings erfolgt diese Freilassung unter strengen Auflagen, denn es wird weiter gegen diese beiden Personen ermittelt.

Der belgische EU-Abgeordnete Tarabella war im März dieses Jahres festgenommen worden, Francesco Giorgi bereits im Dezember 2022, als der Skandal ans Tageslicht kam. Giorgi und Eva Kaili gelten als Schlüsselpersonen in diesem Skandal, in dem es um Bestechungsgeld geht. In der gemeinsamen Wohnung des Paares war bei einer Hausdurchsuchung enorm viel Bargeld entdeckt worden.

Mittelpunkt des Skandals, bei dem es um Beeinflussung von politischen Entscheidungen im EU-Parlament zu Gunsten von Katar und möglicherweise auch von Marokko geht, ist der italienische EU-Abgeordnete Pier Antonio Panzeri. Dieser ist in diesem Fall Kronzeuge und er war es, der Marc Tarabella belastete.

Der belgische Politiker allerdings behauptet weiter, mit dieser Sache nichts zu tun zu haben und bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seiner Büros wurde nichts gefunden, was ihn belastet. Trotzdem gilt er weiter als verdächtig und es wird weiter gegen ihn ermittelt.