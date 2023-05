Nasses Frühjahr: In Flandern erholen sich die Grundwasserpegel

Gerade im Hinblick auf den Jahresanfang sind die Pegelstände, die die VMM jetzt meldet, als hoffnungsvoll zu bezeichnen. Noch vor zwei Monaten standen die Pegel in Flandern noch zu niedrig, was an 82 % der 150 VMM-Messpunkte der Fall war. Nicht zu vergessen sind dabei auch ein zu trockener Sommer und Herbst im vergangenen Jahr, was die Pegelstände des Grundwassers auf bedenklich niedrige Niveaus brachte.

Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA) reagierte gegenüber VRT NWS vorsichtig positiv auf die aktuellen Grundwasserreserven: „Wir sind viel besser dran als letztes Jahr, doch wir wissen, wie prekär die Situation beim Wasser in Flandern ist. Es ist wichtig, dem Wasser viel mehr Raum zu bieten, damit der Regen, der jetzt fällt, nicht einfach wegfließt, sondern für die kommenden trockenen Perioden aufgefangen werden kann.“

Demir erinnert daran, dass dazu Feuchtgebiete ebenso erforderlich sind, wie Auen und unversiegelte Flächen, damit Wasser in den Boden gefiltert werden kann: „Wir müssen nasse Natur, Vennlandschaften und Täler wieder herstellen und Auffangbecken schaffen.“