Stromae annulliert aus gesundheitlichen Gründen seine komplette Tournee

Der Popstar Stromae aus Brüssel hat den Rest seiner gesamten Tournee gecancelt. Sein Management teilte mit, dass Stromae Ruhe brauche. Das bedeutet, dass auch die beiden Auftritte in Belgien annulliert werden. Stromae sollte vom 1. bis zum 3. Juni im Palais 12 in Brüssel drei Konzerte geben und er war am 29. Juli als Headliner des Tages bei Rock Werchter programmiert.