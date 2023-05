Viele zum Teil gut ausgebildete Türken suchen Zuflucht in Belgien

Nach Ansicht von Beobachtern haben wenige von ihnen noch die Hoffnung, dass sich die wirtschaftliche und die politische Situation in absehbarer Zeit verbessern wird. Nicht zuletzt hat wohl das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien diese Ansicht noch verstärkt.

Belgien ist immer ein Land gewesen, in dem sich viele Türken niedergelassen haben, sowohl aus politischen, als auch aus wirtschaftlichen Gründen. In den letzten Monaten aber ist die Zahl der türkischen Staatsbürger, die in Belgien um Asyl und um eine Arbeitsgenehmigung bitten, deutlich angestiegen.

2021 hatten 671 Türken in Belgien auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung gebeten und letztes Jahr stieg diese Zahl auf 1.721 Anträge. Dieser Trend setzt sich im laufenden Jahr fort. Und es fällt auf, dass unter den Antragstellern viele gut bis hoch ausgebildete Türken sind.