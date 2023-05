Wer sind diese Frauen? Belgien, Deutschland und die Niederlande versuchen 22 mögliche Mordopfer zu identifizieren

„Einige von ihnen wurden schon in den 1990er Jahren gefunden, manche aber auch zwischen 2009 und 2019. Nach all den Jahren haben wir noch immer keinen Hinweis auf die Identität dieser Frauen und Ziel dieser internationalen Kampagne ist, im eigenen Land aber auch weiter in Europa und darüber hinaus zu schauen, ob es dort Menschen gibt, die eventuell eine dieser Frauen wiedererkennen und dass wir ihnen endlich einen Namen geben können“, so An Berger von der belgischen Bundespolizei zur Operation „Identify Me“ gegenüber VRT NWS.

Alle Details zu den 22 Frauen - Fotos, Gesichtsrekonstruktionen, Bilder von Kleidungsstücken oder von persönlichen Gegenständen - sind auf der Webseite von Interpol zu finden. „Wir möchten betonen, dass wir nach Namen suchen“, ergänzte Carolien Opdecam von der belgischen Bundespolizei: „Die Identität des Opfers ist oft der Schlüssel, um die Geheimnisse eines Falles zu entschlüsseln.“