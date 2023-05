Archäologie-Studenten legen Teile eines Bollwerks unter dem Schloss Arenberg in Heverlee frei

Was sich unter des heute bekannten Arenberg-Schlosses in Heverlee bei Löwen verbarg, blieb lange ein Geheimnis. Es gibt zwar historische Zeichnungen von dem, was da vermutlich zu finden sein könnte, doch diese waren untereinander reichlich widersprüchlich. Jetzt aber kommt in diese Geschichte etwas Licht ins Dunkle. Mit etwas Lobbyarbeit der Löwener Universität wurde Studierenden des ersten Studienjahres für Archäologie ermöglicht, im Innenhof des Schlosses Ausgrabungen durchzuführen und siehe da, sie haben damit der Geschichtsschreibung helfen können.

An zwei Stellen in diesem Innenhof hatten die Studenten gegraben und dies lieferte einige auffallende Resultate, die deren Dozent Johan Claeys dazu erklärte: „Im 14. Jahrhundert sah die Burg wahrscheinlich wie ein großer viereckiger Turm aus, der auf einer Anhöhe stand. Dieser Turm ist heute unter dem Nordflügel des heutigen Schlosses begraben. Doch im 15. Jahrhundert hat man rund um diesen zentralen Wohnturm herum ein Bollwerk gebaut und davon haben wir jetzt ein Stück freilegen können.“

