Belgiens Justiz ermittelt nach Warnungen des Börsenwachhundes FSMA gegen die Krypto-Plattform Bit4You

Die Plattform ist in Schieflage geraten, weil der Provider, über den die virtuellen Werte verwaltet werden, CoinLoan aus Estland, ebenfalls in Schwierigkeiten ist. Daraufhin meldete sich Bit4You bei den Behörden und bat um Hilfe.

Doch jetzt stellte Belgiens Börsenwachhund FSMA Unregelmäßigkeiten im Zuge der Überprüfung von Bit4You fest, nach dem die Plattform dort um eine definitive Zulassung entsprechend der neuen Regelung im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung (die erst seit einem Jahr gültig ist) gebeten hatte.

Daraufhin meldete die FSMA die Probleme bei der Krypto-Plattform auch der Bundesstaatsanwaltschaft. Wo die angesprochenen Unregelmäßigkeiten liegen, deuteten weder die FSMA, noch die Justiz an. Der Börsenwachhund warnte in diesem Zusammenhang lediglich vor den Risiken, die Investitionen in virtuelle Währungen mit sich bringen können.