Der erste Teil der Oosterweel-Verbindung ist früher fertig geworden als erwartet

Das erste Teilstück der Oosterweel-Verbindung, mit der der Verkehr in und um Antwerpen bzw. um den Hafen herum langfristig neu geregelt werden soll, die Anschlussstelle Antwerpen-West am linken Ufer der Schelde, ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Damit ist dieses grundlegend erneuerte Autobahnkreuz rund ein Jahr früher fertig geworden, als ursprünglich berechnet.