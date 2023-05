"Die Abstimmung": Die meisten Flamen sind unzufrieden mit der Politik und ihren Einrichtungen

Das soll aber nicht bedeuten, dass die Flamen nicht mehr an die Demokratie glauben. Das demokratische System bekommt noch immer eine Bewertung von 8 auf 10. Allerdings ist die Stimmung gegenüber der Politik aktuell so schlecht, dass sich mancher überlegt, vielleicht gar nicht wählen zu gehen, wenn im kommenden Jahr in Bund, Ländern und Regionen und in Städten und Gemeinden gewählt wird.

Bei den Kommunalwahlen 2024 zum Beispiel ist die Wahlpflicht in Flandern abgeschafft. 30 % der Befragten gab dazu an, dann nicht mehr oder eher nicht zur Wahl zu gehen. Auf belgischer Bundesebene bzw. auf flämischer Landesebene würden nur noch knapp unter 50 % der Wähler zur Wahl gehen, wenn die allgemeine Wahlpflicht abgeschafft würde. Hier allerdings spielen Bildung und der soziale Status eine große Rolle, denn vor allem Bürger mit niedrigem Einkommen gehen auf diesem Wege für die Demokratie verloren.