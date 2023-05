Engpassberuf? In Flandern mangelt es an Sekundarschullehrern

Das auch das belgische Bundesland Flandern unter einem akuten Mangel an Fachkräften leidet, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Inzwischen weitet sich dieses Problem auch auf das Bildungswesen aus. Die flämischen Schulen suchen inzwischen händeringend nach Lehrkräften für den Sekundarunterricht. Es mangelt in Flandern hier an Lehrerinnen und Lehrern für fast alle Fächer.