Partner gesucht: 49 Brücken in Flandern müssen Ersetzt oder Renoviert werden

Flanderns Mobilitätsministerin Peeters nennt ihren Aufruf zur Teilnahme an gemeinsamen Projekten mit privatwirtschaftlicher und öffentlicher Beteiligung (PPP) „Überbrücken“. In diesem Rahmen sucht sie Partner für die Renovierung und Modernisierung von Brücken, Tunnels und auch Hafenkais, die sich in einem schlechten Zustand befinden.

Viele dieser Bauwerke sind sehr alt oder einfach nur nachlässig unterhalten und jetzt drängt die Zeit. Man müsse einen Gang höher schalten, so die Ministerin: „Viele dieser Brücken und Tunnel datieren aus den 60er und 70er Jahren, sind also schon Jahrzehnte in Gebrauch. Weil in der Vergangenheit diesen Bauwerken und deren Unterhalt wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, müssen sie jetzt dringend ersetzt oder renoviert werden. In dieser Legislatur machen wir deshalb 1,6 Mia. € frei, um Brücken, Tunnels und Kais anzugehen, damit sie noch eine Zeitlang mitgehen können.“

Insgesamt müssen flandernweit eigentlich bis zu 1.700 solcher Bauwerke angepackt werden, doch in einigen Fällen drängt die Zeit. Deshalb wird jetzt so schnell wie möglich eine PPP-Partnerschaft für den Neubau oder eine grundlegende Erneuerung für 49 Bauwerke erforderlich.