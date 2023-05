Belgien steht mit Gustaph und "Because of You" im Finale des Eurosongfestivals

Belgien hat es also geschafft mit dem knalligen Song „Because of you“ und einer überzeugenden Show. In diesen drei Minuten war alles drin, was ein Showact bei einer solchen Veranstaltung braucht und das honorierten die Zuschauer in Liverpool eindeutig.

Und Gustaph hatte einiges zu bieten: Eine Showtreppe, Visuals auf Bildschirmen, seine tanzenden Sängerinnen und nicht zuletzt die Ballroom-Tänzerin PuccCee West, die dem Auftritt in der letzten Minute mit ihrer prickelnden Einlage eine weitere besondere Note verlieh.

Schon jetzt war zu spüren, dass Gustaph so richtig Bock auf dieses Event hat und am Samstag im Finale geht’s nochmal richtig los. Übrigens, die Sängerinnen Chantal, Monique und Sandrine singen live, was beim Songfestival eigentlich nicht mehr verpflichtet ist…