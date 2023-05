Brüssel ist und bleibt eine der beliebtesten FlixBus-Bestimmungen

FlixBus investiert zudem weiter in attraktive Haltestellen für ihre Reisebusse. Unter anderem dürfen die Busse jetzt auch an einer Haltestelle am internationalen Busbahnhof am Franklin Roosevelt-Platz in Antwerpen stoppen. Und es werden bald neue Routen zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweden, den Niederlanden und Italien angeboten, die dabei wieder Belgien bzw. Brüssel durchkreuzen.

Jetzt fehlt nur noch eine attraktive Bushaltestelle für FlixBus in Brüssel, denn in absehbarer Zeit erschweren die Bauarbeiten am Brüsseler Nordbahnhof die Abwicklung des internationalen Reisebusverkehrs in der belgischen Hauptstadt. Leider kann man sich in Brüssel noch nicht auf einen Standort für einen internationalen Busbahnhof einigen. Soll dieser wieder am Nordbahnhof entstehen oder soll ein neuer am Bahnhof Brüssel-Süd/Midi entstehen?