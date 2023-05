Brüssel war als EU-Hauptstadt nicht unbedingt erste Wahl

Anfang der 1950er Jahre, also nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, begann die Gründung der heutigen Europäischen Union mit der Bildung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, abgekürzt EGKS oder auch Montanunion genannt. Deren Vorsitzender war der Franzose Jean Monnet, auf den auch die Gründung der EU-Kommission zurückgeht und dieser wollte seine Behörde in seinem Land unterbringen und zwar in Nizza.

Laut dem belgischen Industriemagnaten Etienne Davignon, der damals in die entsprechenden Beratungen mit einbezogen war, waren seinerzeit Brüssel oder Luxemburg nicht wirklich im Gespräch: „Es ist wahr, dass das angenehmer gewesen wäre, als Brüssel oder Luxemburg. Doch dieser Versuch war nur von kurzer Dauer. Es wäre ein bisschen absurd gewesen, ausgerechnet Kohle und Stahl nach Nizza zu bringen…“

Laut Davignon habe der damals zuständige belgische Minister in dieser Frage auch nicht auf Brüssel gesetzt, sondern er hatte auf Lüttich bestanden: „Natürlich war niemand anders seiner Ansicht, also haben wir uns in Richtung Luxemburg bewegt. Doch die Luxemburger befürchteten, dass es in ihrer beschaulichen Stadt zu unruhig werden würde. Letztendlich haben sie akzeptiert, dass sich die EGKS im Großherzogtum bis 1967 niederlassen konnte. Dann hatte ein Vertrag diese Union, Euratom (die EU-Nuklearbehörde (Red.)) und die Europäische Kommission fusionieren lassen und da die beiden anderen Behörden schon in Brüssel waren, ist Kohle und Stahl auch dort hingezogen.“