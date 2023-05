Der flämische Klima- und Energieplan liegt vor - Reicht das für Europa?

Die flämische Landesregierung hat sich am Freitag auf einen neuen Klima- und Energieplan einigen können. Der soll dabei helfen, die europäischen Vorgaben, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 47 % gegenüber dem aus dem Jahr 2005 zu senken. Doch was dabei in Flandern herausgekommen ist, könnte vielleicht in den Augen der EU nicht reichen.