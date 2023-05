Intelligente Straßenbeleuchtung für den Kennedy-Tunnel in Antwerpen

Im Kennedy-Tunnel, ein wichtiger Verkehrstunnel in Antwerpen, wird gerade an einer völlig neuen Lichtanlage gearbeitet. Hier entsteht eine Anlage mit LED-Beleuchtung, die völlig automatisch gesteuert wird. Die Arbeiten finden vornehmlich in der Nacht statt, doch ab und zu muss auch an Tage gearbeitet werden, was dann zu Umleitungen des Verkehrs führt.