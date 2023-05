"Liberation Garden", das neue Museum zum Zweiten Weltkrieg in Leopoldsburg ist eröffnet

Eine der zentralen Figuren im „Liberation Garden“ ist Renée Dardenne aus der Ortschaft Balen (in der während des Ersten Weltkriegs übrigens die letzte Kavallerie-Schlacht der Welt stattfand, die sogenannte „Schlacht der Silbernen Helme“). Diese junge Frau spionierte gemeinsam mit ihrem Vater das aus, was die Deutschen in der (noch heute existierenden) Kaserne von Leopoldsburg so trieben. Sie sendete dies nach London und verbreitete entsprechende Nachrichten mit dem Fahrrad. Sie war, so Kurator Schrijvers, „eine unbekannte Heldin.“ Ihr Vater jedoch wurde festgenommen und gefoltert, doch er habe seine Tochter nicht verraten.

Eine weitere spannende Geschichte ist die von Phil Morrison, ein amerikanischer Chirurg, der während der „Operation Market Garden“ zahlreiche Verwundete versteckt behandelte. Diese Operation war eine der größten Luftlande-Operationen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs. Sie spielte sich im September 1944 in den niederländischen Provinzen Noord-Brabant und Gelderland ab, mit dem Ziel, die Brücken über die Maas, die Waal und den Rhein zu erobern. „Seine Tochter hat und einen Karton mit persönlichen Gegenständen von Phil aus dieser Zeit übergeben. So weiß sie, dass seine Geschichte weiterleben kann.“

