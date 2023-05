Limburg: Der Radschnellweg auf der alten Trasse der Kohlenbahn

Die „Kolenspoor“ verläuft entlang von einigen Sehenswürdigkeiten und wichtigen Locations, wie dem historischen Bahnhof von As, dem Thor-Park, dem Stadion von KRC Genk und den früheren Zechen von Houthalen, Zolder und Beringen, wo das flämische Bergbaumuseum besucht werden kann. In Genk läuft der Radweg am Kulturzentrum „C-mine“ in der alten Zeche vorbei und in Tongeren sind das Ambiorix-Denkmal und das Gallisch-Römische Museum nicht weit.

77 km Radweg

Der Radschnellweg wird eine wichtige Verbindung quer durch Limburg, wie der Provinz-Abgeordnete und Delegierte für Mobilität, Bert Lambrechts (N-VA) erklärt: „Das wird ein notwendiger Schalter, um das Maasland mit dem Zentrum und dem Westen der Provinz Limburg zu verbinden.“

Insgesamt wird die „Kolenspoor“ eine Länge von 77 Kilometern haben, so Lambrechts weiter: „Schon heute ist der Lauf der F75 ein Radweg, doch es fehlen noch einige Stücke, wo es noch keinen mit Fahrrädern befahrbares Wegstück gibt. Ein wichtiger Teilbereich, der noch angelegt werden muss, ist die Verbindung zwischen Genk und As.“ Gerade hier beginnen die Bauarbeiten dazu in kürze.

